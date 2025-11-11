Mañueco visita la muralla romana de Astorga en trabajos de recuperación.JCYL

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visitó hoy la muralla romana de Astorga, León, tras una actuación realizada por el Ejecutivo autonómico, con una inversión de 1,2 millones cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU).

Esta intervención ha permitido recuperar la integridad material y formal de este monumento construido entre finales del siglo III y comienzos del IV d.C. Los trabajos han consistido en la consolidación estructural del lienzo, eliminación de vegetación, restitución de tramos desaparecidos, protección de las coronaciones y acondicionamiento del entorno para la mejor conservación de esta infraestructura y su integración paisajística.

Posteriormente, el presidente de la Junta visitó el Ayuntamiento de Astorga, donde firmó en el Libro de Honor.