La Junta impulsa el Fondo de Tierras para aliviar la escasez y el alto precio del suelo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León aborda la elaboración de un nuevo decreto que regulará la organización del Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León, una iniciativa que busca dar una respuesta estructural a la falta de oferta de suelo rústico productivo a precios razonables y la especulación que lo acompaña.

El desarrollo del Fondo de Tierras Disponibles arrastra un considerable retraso desde que fuera comprometido en la Ley Agraria de 2014 para acumular a través de él las tierras sobrantes de las concentraciones parcelarias y tierras de otras procedencias de tal manera de que sirviera para mejorar las condiciones de acceso de los jóvenes a la profesión agraria,

De momento, lo que se ha avanzado por parte de la Consejería de Agricultura es la consulta pública que ha realizado la Junta durante el pasado verano sobre el procedimiento a seguir para la elaboración del decreto, un proceso que ya se ha cerrado. En este capítulo, se ponía en evidencia la creciente dificultad en la disponibilidad de superficie agraria útil (SAU) ya que en los últimos cuatro años el precio medio de la tierra cultivable ha experimentado un incremento del 15,3% en la comunidad autónoma lo que, según explica la consejería, está dificultando la ampliación o modernización de las explotaciones existentes y actúa como una barrera de entrada para los interesados en la actividad agraria.

Escasa oferta

La escasa oferta y la falta de transparencia en el mercado, a veces vinculada a la especulación, han reducido sustancialmente el acceso a la tierra productiva. Mientras tanto, sindicatos agrarios como Asaja han criticado que se saquen a subasta las tierras sobrantes de las concentraciones parcelarias, lo que repercute en un incremento del precio mientras el fondo sigue sin desarrollarse.

El Fondo de Tierras Disponibles se configura como un registro administrativo de carácter público, el objetivo principal de este nuevo decreto es desarrollar y poner en pleno funcionamiento esta herramienta para poner en valor parcelas agrarias abandonadas o en riesgo de abandono y asegurar la continuidad y la viabilidad económica de las explotaciones agrarias.

Además tiene el cometido de promover la incorporación de nuevos titulares al sector e incrementar la base territorial de las explotaciones para hacerlas más competitivas. La Junta añade que otro de los beneficios de su puesta en marcha será frenar la pérdida de superficie agraria útil y evitar riesgos de incendios o plagas asociados al abandono.

El fondo estará integrado por parcelas cuyos propietarios soliciten voluntariamente su inscripción, tierras de titulares que opten a ayudas por prejubilación, masas comunes y fincas sobrantes de procesos de concentración parcelaria y parcelas agrarias adquiridas mediante expropiación forzosa o por otros medios en derecho por la Comunidad de Castilla y León, en cumplimiento de la legislación vigente.

La creación del fondo de tierras ha sido recientemente abordado por las Cortes de Castilla y León a través de una pregunda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Agricultura este verano.