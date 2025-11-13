El parricidio de La Sota de Valderrueda se juzgará el 2 y 3 de diciembre con jurado popular

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El hombre acusado de matar a su padre tras darle una paliza a finales de diciembre de 2023 en La Sota de Valderrueda será juzgado por un jurado popular los días 2 y 3 de diciembre en la Audiencia Provincial de León, unos hechos que se saldaron con la vida de Julián Del Blanco García, de 77 años de edad, quien falleció días después de la discusión familiar.

Los hechos que se juzgarán este diciembre se produjeron el viernes 29 de diciembre de 2023 fecha en la que el acusado, que pasaba unos días de vacaciones en la vivienda de sus padres, llegó a casa procedente de Prioro. Según la investigación, el padre se encontraba solo en la vivienda con quien mantuvo una discusión que poco después derivó en una agresión. La investigación añade que uno de sus hermanos también fue agredido. La gravedad de las heridas en la cabeza del padre hizo que se trasladase hasta la vivienda una UVI móvil y la Guardia Civil de Cistierna que detuvieron al acusado. Los agredidos fueron trasladados de urgencia al Hospital de León donde el padre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ante las graves heridas en la cabeza e ingresado en la UCI con pronóstico crítico mientras que el otro hijo tenía lesiones leves.

El agresor fue trasladado al juzgado de primera instancia de Cistierna donde se le tomó declaración y privado de libertad en las dependencias policiales desde que ocurrieron los hechos y fue detenido. En el momento de los hechos, el matrimonio contaba con cinco hijos que habitualmente visitaban el pueblo a excepción del agresor que vivía en el sur de la península.

Hay que destacar que el detenido ya había cumplido condena en el año 2007 por homicidio en grado de tentativa al intentar acabar con la vida de otra persona haciendo uso de un hacha en los parajes de los Lagos de San Martín de Valdetuejar, próximo a la localidad de Taranilla, perteneciente al municipio de Vaderrueda.