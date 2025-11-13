Aprobados casi 260.000 euros para infraestructuras urbanas en los parques de Guadarrama y Picos de Europa

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión total de 258.560 euros para conceder subvenciones directas a los 21 ayuntamientos que integran las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la provincia de Segovia y del Parque Nacional de los Picos de Europa en la provincia de León.

Las ayudas, financiadas con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, permitirán crear y modernizar infraestructuras urbanas, mejorar equipamientos y servicios municipales, y realizar actuaciones de conservación y adecuación en espacios públicos y naturales del entorno.

En concreto, se invertirán 134.080 euros para la concesión directa de subvenciones a los 19 ayuntamientos que integran el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la provincia de Segovia para la realización de actuaciones destinadas a la creación y modernización de infraestructuras urbanas, mejora de los equipamientos y servicios prestados.

Por otra parte, se ha dado luz verde a una inversión de 124.480 euros destinada a la concesión directa de subvenciones a los dos Ayuntamientos que integran el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en la provincia de León para la realización de actuaciones destinadas a la creación y modernización de infraestructuras urbanas, mejora de los equipamientos y servicios prestados por la administración local.