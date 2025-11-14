Seis municipios de León limpian los bajos de los tendidos con el ganado extensivo

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Las terceras jornadas de Pastoreo en Redes ha reunido en Cistierna a expertos en el control de vegetación con ganado en extensivo en el aula que la Uned tienen en la casa de cultura de la localidad. Ganaderos y pastores, administración pública, técnicos de ganadería, empresas de transporte energético, universidad, fundaciones, ONG y centros de formación dialogaron sobre experiencias en España del uso de ganado extensivo pastoreado para controlar la vegetación. Este evento ha estado organizado por a Red Eléctrica, Enagás, Agrovidar, Fundación Global Nature y la Uned de Ponferrada, con el apoyo de la Diputación de León, el Ayuntamiento de Cistierna, la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y la Asociación de ganaderos de la montaña de León.

En la montaña de León, una zona catalogada como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), las empresas de transporte de energía Red Eléctrica y Enagás gestionan la vegetación de sus infraestructuras con ganadería extensiva patoreada mediante la colaboración con pastores, ganaderos y el soporte técnico de la empresa Agrovidar. Desde 2022, han pastoreado por estas infraestructuras 2.840 cabezas de ganado: ovejas (2.400), vacas (405) y equinos (35). A lo largo y ancho demás de 75 hectáreas repartidas por los municipios de La Robla, Villamanín, Pola de Gordón, La Ercina, Cistierna, y Valderrueda.

Las evaluaciones realizadas en las diferentes zonas de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga en León han demostrado la eficacia de este método como herramienta de control y mantenimiento de la vegetación. Los datos recogidos hasta ahora por los Estudios de Biodiversidad, que evalúan el impacto de Pastoreo en Red en los años 2023-2025, confirman una mayor abundancia de la biodiversidad de la fauna en las zonas pastoreadas respecto a aquellas por donde no pastan frecuentemente los rebaños, en especial de artrópodos voladores ligados a procesos de polinización y descomposición, fauna del suelo y unidades florales. También se ha detectado un cambio en la dinámica de la vegetación y la mejora del suelo, con mayor presencia herbácea, asociada con un menor riesgo de incendios forestales. Ello genera un menor riesgo de incendio.