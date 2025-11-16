Puebla de Lillo cierra una feria con mucho público

Publicado por José María Campos Lillo Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Puebla de Lillo cerró este domingo las XXVIII jornadas gastronómicas de la matanza, feria de esquí y ocio de montaña con un balance muy positivo de ventas y con una gran afluencia de público, que año tras año tienen a esta encuentro como referente en esta montaña. A pesar de la lluvia, la gente no quiso perderse las diferentes actividades que se han desarrollado.

La gran novedad de esta edición ha sido la celebración de un taller de quesos que contó con la participación de muchos niños y padres. Los participantes pudieron elaborar su propio queso además de ordeñar a la vaca «Candela». También se pudo tocar un piano con letras hechas con quesos y sacarse foto en los diferentes photocalls. Los niños recibieron una bolsa de tela para colorear y un silbato. Lo que más llamó la atención es que los participantes en el taller de queso se pudieron llevar para casa su propio queso.

El Ayuntamiento vendió muchas cazuelas de barro para la degustación de morcilla y picadillo lo que ponía de manifiesta la respuesta de la gente en esta feria. Además, se pudo degustar un magosto que anuncia la llegada de los días fríos.

Dentro de los muchos stands que se dieron cita fueron el de la Diputación de León y el de Fuente de Invierno que sirvieron para la promoción de la estación de esquí de San Isidro. Tal y como recuerda el alcalde de Puebla de Lillo José Ramón Alonso una de las funciones de esta feria, además de dar a conocer la tradición de la matanza, es la promoción de las actividades de la nieve en la estación de esquí de San Isidro. Esta estación es una de las fuentes de la economía de esta montaña junto a la ganadería por lo que a partir de ahora se mira el cielo esperando las primeras nevadas que sirvan para poder anunciar la apertura de la estación cuanto antes. La nieve trae cada año a miles de amantes del esquí.

Lillo cerró así unas jornadas que en cada edición es un punto de encuentro de muchos amantes de esta montaña y de la nieve.