Cuatro Valles clausura un curso de apicultura en Murias

Murias de Paredes cerró esta semana un curso de apicultura organizado por el Grupo de Acción Local Cuatro Valles en su espacio de coworking rural. La formación, financiada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, reunió a doce participantes interesados en la sanidad, el manejo y la productividad de las colmenas en la Rerva de la Biosfera de Omaña y Luna. El curso fue impartido por Esteban García, de Miel de Braña, junto a un equipo de expertos. La alcaldesa, Mari Carmen Mallo, inauguró y clausuró la actividad, destacando la importancia de estas iniciativas para dinamizar el medio rural. Con esta propuesta, el coworking reafirma su papel como espacio de aprendizaje y oportunidades en la zona.