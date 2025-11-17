La Robla destina más 10.400 euros en ayudas escolares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla ha aprobado una nueva convocatoria para la concesión de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar del curso 2025/2026 que ascienden a 10.400 euros y benefician a 188 estudiantes. Para la adquisición de material escolar —Infantil, Primaria, y ESO-, se destinan 8.736 euros para 176 escolaress. Concretamente, se han resuelto favorablemente 15 ayudas para niños de la guardería, 32 de Infantil, 75 de Primaria y 54 de Secundaria.

Para libros de texto —Infantil de Segundo Ciclo, Primaria, y ESO— , complementarias del programa Releo Plus, contaron con 19 solicitudes de las que 17 cumplían los requisitos. El Ayuntamiento de La Robla ha destinado 1.736 euros para doce solicitudes de alumnos de Infantil, de diez familias.