Un escape de grisú deja seis muertos y cinco heridos en el Pozo Emilio del Valle que la Hullera Vasco Leonesa tenía en Llombrera de Gordón. Fue en 2013.RAMIRO

El Juzgado de lo Penal de León ha dictado una sentencia absolutoria para los 15 acusados por el trágico accidente minero que conmocionó la provincia leonesa y a toda España. La resolución judicial, conocida este martes, exime de toda responsabilidad penal a directivos y técnicos que estaban imputados por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave, en un caso que ha mantenido en vilo a la comunidad minera durante años.

La sentencia, que ha causa impacto entre las familias de las víctimas, absuelve libremente a todos los directivos y técnicos de la empresa Hullera Vasco Leonesa, además de eximir de responsabilidad civil a las aseguradoras MAPFRE España, AMIC Seguros Generales y HDI Hannover Internacional, que figuraban como responsables civiles directas en el procedimiento. La propia compañía minera también ha sido absuelta como responsable civil subsidiaria.

Fue el 28 de octubre de 2013. A las 13.24 horas, un escape de grisú de enormes dimensiones invadió la Planta 7ª Este del macizo 7º del Pozo Emilio del Valle, en el Grupo Tabliza de la Hullera Vasco Leonesa.

El oxígeno desapareció en segundos y los mineros, todos ellos experimentados, ni siquiera tuvieron opción de colocarse sus autorrescatadores. Murieron por asfixia, prácticamente en el acto, el picador José Antonio Blanco Barrio, de 43 años; el vigilante Juan Carlos Pérez Fernández, de 41 años; el picador Manuel Antonio Moure Fernández, de 40 años; el tubero Orlando González Fernández, de 44 años; el picador Roberto Álvarez García, de 36 años y el picador José Luis Arias Gutiérrez, de 45 años. Los compañeros que acudieron a rescatarles se vieron también afectados. Nueve de ellos sufren lesiones permanentes.