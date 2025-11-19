Álvarez Courel analizará en el Senado el futuro de las diputaciones provinciales

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, preside el acto de homenaje a las Casas de León en EspañaCampillo

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, participará el jueves, 20 de noviembre, en la Jornada sobre el futuro de las Diputaciones Provinciales, un encuentro institucional organizado con motivo del 45 aniversario de la creación de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y que se celebrará en el Palacio del Senado, en la Sala Clara Campoamor.

El acto, promovido por el presidente del Senado, Pedro Rollán Ojeda, reunirá a presidentes de diputaciones provinciales, cargos electos locales, personal técnico de la administración local y académicos especializados en la materia, en una jornada de reflexión sobre el papel presente y futuro de las instituciones provinciales.

Más detalles

La sesión comenzará a las 9.30 horas con la inauguración a cargo de María José García-Pelayo Jurado, alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Femp, y del propio presidente del Senado. A partir de las 10 horas, Álvarez Courel intervendrá en la mesa Gobernanza y Financiación, donde se abordarán cuestiones como la reforma del sistema competencial y de financiación de las diputaciones para garantizar la prestación de servicios de calidad, el debate sobre la elección directa de los gobiernos locales intermedios y el papel de diputaciones en la gestión de servicios intermunicipales, consolidándose como ayuntamientos de ayuntamientos.