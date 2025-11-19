Incibe llega a Santa María del Páramo (León) para capacitar en ciberseguridad a la ciudadanía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, visitará Santa María del Páramo los días 28 y 29 de noviembre con el stand itinerante #ExperienciaINCIBE. Se trata de un espacio que viaja por toda España en el que la ciudadanía (desde familias y menores, hasta público sénior) y las empresas aprenderán de una manera lúdica la importancia de llevar a cabo buenas prácticas en la Red.

La iniciativa, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiada por la Unión Europea (Next Generation), tiene como objetivo elevar la cultura de ciberseguridad y fomentar un uso seguro y responsable de la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad.

El Stand de Experiencia INCIBE, que se ubicará en la Sala de Exposiciones “Óscar García Prieto”, ofrece una propuesta formativa adaptada a todas las edades, desde escolares hasta profesionales de empresa.

A través de dinámicas, retos digitales, contenidos visuales y demostraciones guiadas, los asistentes recibirán información esencial sobre el uso seguro de internet y redes sociales, protección de la identidad digital y datos personales, prevención del ciberacoso, grooming y sexting, identificación de fraudes, estafas y bulos online, gestión segura de contraseñas y dispositivos, buenas prácticas en banca online y comercio electrónico, cuidado del bienestar digital y uso responsable de pantallas, recursos gratuitos INCIBE para familias, ciudadanía y empresas.

La ciberseguridad y la confianza digital son dos de los retos más importantes a los que nos enfrentamos. Por ello, INCIBE ha puesto en marcha #ExperienciaINCIBE, un conjunto de experiencias itinerantes que, durante 3 años, recorren la geografía española con el fin de sensibilizar, concienciar, educar, promover y divulgar la ciberseguridad entre todos los usuarios. El fomento de la cultura de la ciberseguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales a desarrollar a fin de contar con una sociedad más conocedora de las amenazas y desafíos a los que se enfrenta.

Además del stand, también están en marcha otra experiencias más: un roadshow o camión desplegable. Toda la información y próximos emplazamientos está disponible en https://www.incibe.es/experiencia-incibe