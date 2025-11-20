A licitación las obras para construir la residencia de mayores de Villaquejida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villaquejida ya ha licitado las obras que darán forma a la residencia muncipal de mayores, una infraestructura largamente demandada y que se va convirtiendo en realidad después de todos los pasos que ha llevado a cabo el consistorio.

El nuevo centro, cuyo presupuesto total alcanza los 2.340.341,46 euros —de los que 310.000 se destinarán a la primera fase de las obras—, se asentará en una parcela de 9.000 metros de superficie y los primeros pasos serán para dar forma a dos unidades de convivencia que acogerán a 16 usuarios cada una. En total, 32 serán las plazas que ofrezca este nuevo centro de Villaquejida una vez que esté en marcha.

Según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se trata de un contrato para desarrollar la primera fase de las obras, que se pretende ejecutar en la Calle Monseñor Feliciano Redondo s/n, de la localidad y cuya fecha final para presentar ofertas termina el próximo 15 de diciembre.

Los primeros pasos

Tal y como se especifica en la memoria descriptiva, los trabajos de esta primera fase se corresponden con la ejecución del desbroce y limpieza del terreno, compactación de la base de asiento, excavación en zanjas de cimentación y saneamiento, ejecución de la red de saneamiento, hormigonado de cimentaciones, encachado y geotextil, lámina de vapor, solera y aislamiento de suelos, red de puesta a tierras y la estructura de acera.

El centro, explican desde el ayuntamiento, estará completamente adaptado a la nueva normativa para este tipo de edificios.

En cuanto a la descripción general del inmueble, se trata de un edificio aislado de nueva construcción y de única planta, con uso como equipamiento público en categoría sanitario destinado a residencia de personas mayores. El edificio se compone de tres bloques de geometría rectangular de única planta.