Valencia ensalza la Navidad con un concurso de decoraciones

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan impulsa el ambiente navideño en todo el municipio con un concurso de decoración navideña abierto para ornamentación de balcones, ventanas y escaparates. El fin, según explican desde el consistorio, es fomentar la participación ciudadana en el embellecimiento de la ciudad mediante la ornamentación de casas particulares, conjunto de viviendas y establecimientos comerciales. La propuesta contará con varios premios, en total se repartirán 2.350 euros que premiarán las mejores decoraciones. El concurso establece tres categorías con tres premios cada una. La de fachadas cuenta con un primer premio de 600 euros, un segundo de 300 euros y un tercer premio de 150 euros. La categoría de escaparates establece un primer premio de 350 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros. La tercera categoría es la de balcones, con un primer premio de 350 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros.

Las bases establecen que la temática de la decoración sea única y exclusivamente navideña, siendo requisito indispensable que pueda verse desde el exterior. La decoración, si es posible, se colocará antes del 5 de diciembre y obligatoriamente antes del 12 del mismo mes. Tiene que estar permanente hasta el 6 de enero. Además, el distintivo del concurso (facilitado por el Ayuntamiento) deberá estar visible. La entrega de premios se realizará al finalizar la Cabalgata de Reyes el 5 de enero en la Plaza Mayor. La inscripción deberá realizarse mediante la presentación en el Registro General del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.