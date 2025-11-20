Denuncian "otra aberración" en el puente de Villafer

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación cultural Con V de Villafer ha denunciado que el puente de la localidad «ha sido intervenido de sus heridas, por lo menos de una, después de haber pasado alrededor de un año y cinco meses de que pusiésemos de manifiesto otra de las múltiples agresiones que ha sufrido». Una infraestructura considerada una joya arquitectónica industrial «que ahora tiene como compañera una muleta», lo que consideran «una aberración estética». La asociación acusa a la Junta de Castilla y León de no haber construido «ya hace tiempo un puente» cerca del actual, que se uniera con una carretera de circunvalación del pueblo para darle su merecido descanso al centenario".