La Junta propone hacer fijos todo el año a 837 trabajadores de forestales

La Consejería de la Presidencia ha convocado este 20 de noviembre la Mesa de Negociación del Personal Laboral y la Mesa Sectorial de la Función Pública, en las que se abordará la propuesta de modificación de las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo, tanto de personal funcionario como de personal laboral, para reforzar la estabilidad, las condiciones de trabajo y la modernización del operativo de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Decreto-Ley 1/2025 aprobado por la Junta de Castilla y León el pasado 23 de octubre. En concreto, propondrá a los sindicatos hacer hacer fijos todo el año a 837 trabajadores de incendios forestales desde el 1 de enero con una inversión de 12,6 millones de euros.

Para el personal laboral, la propuesta supone un paso decisivo en la profesionalización del operativo, al plantear la transformación del personal fijo discontinuo en personal laboral fijo de la Administración General, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la finalidad de que sea efectivo a partir del 1 de enero de 2026. Con ello, los trabajadores que actualmente prestan servicio solo durante determinados meses del año pasarán a desempeñar sus funciones durante los doce meses, garantizando la disponibilidad permanente de medios humanos especializados y mejorando tanto las labores de prevención como la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales y las emergencias. Además, esta disponibilidad permanente permitirá que la labor de estos profesionales se extienda a situaciones de emergencia de protección civil. Esta nueva naturaleza del dispositivo permite anticiparse a las emergencias y poner al servicio de la ciudadanía una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo. En total, esta modificación afecta a 837 puestos de trabajo distribuidos en tres categorías: 217 puestos de oficial de montes–conductor maquinista, 403 puestos de vigilante de incendios, y 217 puestos de peón de montes y extinción.