Aviso naranja por nevadas: León afronta un jueves invernal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado este jueves el aviso naranja por riesgo importante de nevadas en la Cordillera Cantábrica de León, donde se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas a partir de los 1.000 metros de altitud, con una cota que descenderá hasta los 800 metros en las próximas horas.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales.

La previsión indica que en las zonas de montaña del norte el cielo permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en áreas septentrionales. En el resto de la provincia se esperan intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles. La nieve será protagonista en los puertos de montaña, por lo que se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos.

20/11 08:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | Castilla y León: nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/qvxyC0edHd pic.twitter.com/ThvqswoghC — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) November 20, 2025

Las temperaturas registrarán un descenso ligero a moderado, con heladas débiles o localmente moderadas en cotas altas. Los termómetros oscilarán entre los -1 grados en Villablino y máximas de 8 grados en Astorga, mientras que en León capital se prevén valores entre 2 y 7 grados. El viento soplará del noroeste y norte, flojo a moderado.

La Delegación del Gobierno ha activado el protocolo de coordinación ante nevadas para garantizar la seguridad en la red viaria, especialmente en los puertos de montaña. Se aconseja consultar el estado de las carreteras antes de viajar y llevar cadenas en los vehículos que circulen por zonas afectadas.

Este episodio invernal marca el inicio de las primeras nevadas significativas de la temporada en la Cordillera Cantábrica