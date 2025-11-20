Santa María del Páramo renueva el Taller de Memoria con la Asociación de Alzhéimer de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo aprobó ayer en Junta de gobierno Local la renovación del Convenio de colaboración con la Asociación de Personas Afectadas por Alzheimer y Otras Demencias de León, destinado al desarrollo de acciones de promoción del voluntariado y sensibilización social en el medio rural.

Dentro de este marco se incluye nuevamente el Taller de Estimulación Cognitiva, conocido como “Taller de Memoria”, una actividad que se viene realizando en el municipio con gran acogida entre la población y cuyo objetivo es potenciar la adquisición y mantenimiento de habilidades cognitivas, fomentar la socialización y reforzar el sentido de pertenencia mediante dinámicas grupales.

El ayuntamiento se compromete al abono de una subvención directa de 1.186,29 euros, destinada a cubrir los gastos derivados del Taller de memoria, que continuará desarrollándose en las dependencias del Centro de Día municipal, los jueves de 16.00 a 17.00 horas. El curso estará vigente hasta junio de 2026.

Desde el Ayuntamiento se anima a todos los vecinos y vecinas a participar en este taller, recordando que los beneficios son especialmente relevantes tanto para quienes presentan necesidades cognitivas como para aquellas personas que desean mantenerse activas, mejorar sus relaciones sociales y participar en actividades comunitarias.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo mantiene una estrecha relación con la Asociación de Personas Afectadas por alzhéimer y Otras Demencias de León, con la que organiza diferentes actividades, conferencias y talleres a lo largo del año. Además, esta entidad mantiene la adjudicación del Centro de Día municipal, gracias a una subvención directa que asciende a alrededor de 14.500 euros.