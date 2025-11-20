Asaja pide que se eliminen los impuestos de la factura eléctrica de los regantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Asaja León ha criticado este jueves que los agricultores tengan que soportar cada año mayores costes energéticos por el agua de riego en los sistemas de riego modernizado a la demanda, ha informado la organización en un comunicado, en el que denuncia que el recibo que paga el regante, que este año 2025 se mueve en un abanico entre 120 y 180 euros la hectárea, «se está convirtiendo en un coste importante, que crece cada año", y que se nota más cuando, como ocurre en la actualidad, los márgenes de cultivos como el maíz y la remolacha «están tan ajustados que incluso obligan a vender a pérdidas".

Asimismo, ha apuntado que en el coste de la energía eléctrica, donde hay un elevado componente político, «ponga sobre las cuerdas» a sectores económicos y ha reivindicado la supresión de todos los impuestos del recibo de la electricidad en toda la actividad agropecuaria.

Por otra parte, la mayoría de las comunidades de regantes están apostando por la energía fotovoltaica

propia para cubrir parte de sus necesidades y ha pedido un cambio normativo para que estas comunidades de regantes puedan vender a la red toda la energía sobrante que no necesitan en su proceso productivo.