Nieve en las carreteras de León: ultima hora de las restricciones y tráfico

La situación de la red de carreteras en la provincia de León, especialmente en la Cordillera Cantábrica, se ve afectada por la llegada de la nieve, elevando las restricciones al tráfico. Las nevadas afectan a primera hora de la mañana a los puertos de montaña que conectan la provincia con Asturias y la cornisa cantábrica, siendo zonas críticas el Puerto de Pajares (N-630), el Puerto de Ventana, y las rutas como la N-625 en el Puerto del Pontón.

El impacto de la nieve no solo se siente en la red secundaria, sino también en vías de alta capacidad como la AP-66 (Autopista León-Asturias), donde se activan protocolos especiales que limitan la velocidad y obligan a los vehículos pesados a circular por el carril derecho. Ante la previsión de nevadas importantes, con acumulaciones que pueden superar los 10 centímetros por encima de los 900 metros, la Dirección General de Tráfico (DGT) y los servicios autonómicos de la Junta de Castilla y León enfatizan la necesidad de consultar de forma imprescindible el estado de vialidad antes de cualquier desplazamiento. Además, se recuerda la obligación de llevar el equipamiento necesario (cadenas) y evitar, en la medida de lo posible, los viajes innecesarios en las zonas afectadas.

Información sobre el estado de las carreteras de la DGT

Información sobre el estado de las carreteras de la Junta de Castilla y León (clic sobre la imagen)

Las nevadas condicionan la circulación en más de quince carreteras de la Comunidad, de las que nueve de ellas se encuentran en nivel rojo, por lo que obliga a la utilización de cadenas o neumáticos de invierno y se mantiene restringida el tráfico a camiones y autobuses, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En aquellas en las que hay que extremar más la precaución al volante, al estar enmarcadas en nivel rojo. se encuentra la CL-629, desde el kilómetro 25, en Cernegula (Burgos), hasta el 72,8 en Gayangos (Burgos); la CL-627 desde el Rabanal de los Caballeros hasta Piedrasluengas (Palencia); la N-621, entre el 66 y el 121, desde Santa Olaja de la Varga y Llanaves de la Reina (León).

De igual manera, se incluye la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre, en León; la N-630, entre Arbas del Puertos y Ventosilla de la Tercia (León); BU-570, entre Río Trueba y Rioseco; la BU-572, en Río de Lunada; la BU-571, entre Río Trueba y Rio de la Sia; y la DSA-359, entre Pastores y La Encina, en Salamanca.

Además, en nivel amarillo se enmarca la N-627, desde Sotopalacios hasta Montorio (Burgos); y la N-623, desde Quintanilla-Escalada hasta Villamediana de San Román, en Burgos.