Un mes en Castilla y León sin focos declarados pero alerta por flujo de aves migratorias

Castilla y León lleva un mes sin declarar un foco de gripe aviar en explotaciones, pese a lo cual la consejera de Agricultura y Ganadería, María González, ha advertido de la posible detección de algún caso puntual en especies silvestres por ser esta una época de flujo masivo de aves migratorias.

Los focos declarados con anterioridad ya han sido sometidos a los trámites de limpieza y desinfección, ha añadido la consejera este viernes en Valladolid antes de participar en una jornada informativa de REDER, la red nacional que aglutina a los grupos de acción local dinamizadores del medio rural.

González, en declaraciones a los periodistas, ha lanzado un menaje de tranquilidad a los consumidores al recordar que el contagio no es directo por la ingesta de productos de aves con gripe, también al sector para decirle que todo está bajo gestión sin perjuicio de que aparezca algún caso puntual en aves silvestres migratorias.

Dermatosis Nodular

Preguntada por la Dermatosis Nodular Contagiosa, que afecta al ganad bovino, la consejera ha recordado que ha transcurrido una semana sin brotes, y pedido al Gobierno de España que por tratarse de una enfermedad viral coordine con las comunidades autónomas las medidas necesarias para atajarla.

González se ha quejado de que son las comunidades autónomas las que han tomado la delantera, con medidas y disposiciones publicadas "a golpe de boletín" sobre una enfermedad que excede de los territorios autonómicos por cuestiones de traslados, sacrificios, mercados o exportaciones.

PAC

En cuanto a las negociaciones para la nueva Política Agrícola Común (PAC), en el marco de la UE para el periodo 2028-2034, la consejera ha expresado su deseo de que las ayudas destinadas al campo no disminuyan su presupuesto "porque necesitamos estabilidad para nuestros agricultores y ganaderos", ha subrayado.

En el caso de las ayudas a la dinamización del medio rural, a través de fondos Leader para la creación de empleo y mantenimiento de población en zonas demográficamente deprimidas, la consejera desea un fondo específico para ese programa, como se venía haciendo, y no dentro de un fondo global.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), a través de los grupos de acción local, generan actividad, crean empleo y contribuyen al asentamiento de la población: "son fundamentales en una comunidad autónoma tan extensa como Castilla y León", ha apuntado.

A esa incertidumbre sobre el futuro diseño del Programa Leader se ha referido también el presidente de REDER, José Andrés García: "Los grupos de acción local han demostrado que son un elemento importantísimo en el medio rural porque diversifican la economía".

La demografía, ha continuado, "requiere de un tejido de pymes que garantiza la subsistencia del medio rural, los pueblos necesitan medios y que el presupuesto venga desglosado, específico, y no en conjunto para evitar el riesgo de que solo lleguen unas migajas", ha precisado.