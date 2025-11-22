La Bañeza regresa al Siglo de Oro a través de una exposición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, acompañado por la concejal de Cultura, Silvia Cubria, y Manuel Sánchez Hoyos, director del evento, visitó la Fábrica La Única, en el Centro de Interpretación de las Tierras Bañezanas, para inaugurar la exposición de Trajes y Moda del Siglo de Oro. Javier Carrera destacó que esta muestra, relacionada con la obra de teatro Don Juan Tenorio, permite combinar la cultura con experiencias atractivas para vecinos y visitantes. «Es una manera de atraer a personas que quieran disfrutar de un rato agradable en la ciudad.

El Siglo de Oro tiene una importancia histórica relevante para La Bañeza, que fue una de las villas pujantes en la economía del reino, especialmente en el comercio de cereales y ganadería. «Fue una época emocionante que no debemos olvidar y que ha contribuido significativamente al acervo cultural universal, del que nos debemos sentir orgullosos», subrayó. Además, animó a todos los ciudadanos y visitantes a acercarse y disfrutar de la exposición. Por su parte, la concejal de Cultura, Silvia Cubria, indicó que durante estos días se podrá contemplar en La Harinera una cuidada selección de trajes del Siglo de Oro, réplicas fieles de la vestimenta de la época. «Son trajes que incluso se han utilizado en producciones cinematográficas, realizados con materiales que simulan los originales. Esta exposición es una antesala de la obra de teatro que se representará el 28 de noviembre, ofreciendo la oportunidad de conocer de cerca la vestimenta antes de asistir a la función», explicó. Manuel Sánchez Hoyos, representante de la productora de teatro clásico español, señaló que es un placer estar en La Bañeza. La exposición estará abierta al público hasta el mismo día de la representación teatral