La tragedia se siente en Villablino: «La minería terminó, pero las muertes siguen»

Consternación, dolor y rabia son los sentimientos que afloran en la comarca de Laciana tras el accidente minero ocurrido este viernes en la explotación de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas de Narcea. Un derrumbe de carbón se cobró la vida de dos trabajadores, Anilson Soares con 42 años de edad, de Caboalles de Abajo (Villablino) y Óscar Díaz, de 32 años y natural del pueblo asturiano de Posada de Rengos (Cangas del Narcea). Una vez más, ha quedado patente que las muertes mineras no son cosa del pasado, algo que ya se comprobó el pasado marzo, cuando cinco mineros, de los que cuatro eran de Laciana y otro del Bierzo, murieron en las entrañas de la tierra en otro accidente. «Las minas acabaron en el 2018, pero sus muertes no» lamentaba un lacianiego, a la vez que afirmaba que «no pensaba que después de lo de marzo, habría que lamentar dos muertes más».

Para cualquier familia minera despedir a uno de los suyos es muy dificil, pero a veces, aunque no sea lo habitual, la fatalidad golpea dos veces en la misma familia, como es el caso de Anilson, que en el año 2007 despidió a su hermano Adolfo, quien falleció a consecuencia de un accidente minero.

El suceso, del que se dio aviso a las 16.58 horas del viernes, se produjo en el nivel —2 de una explotación minera subterránea, a un kilómetro y medio de la entrada, por «un hundimiento del terreno», han apuntado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

Dos días de luto oficial

Tanto el Ayuntamiento de Villablino como el de Cangas del Narcea han decretado dos días de luto oficial, desde este sábado a las 16.00 horas hasta el lunes a las 16.00 horas, en el que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. También se suspenden todos los actos públicos previstos para estos días.

El alcalde lacianiego, Mario Rivas, señaló el dolor que se siente al perder a siete «mineros y compañeros» en tan sólo unos meses, a la vez que recordó que «queda patente nuevamente la necesidad de alternativas de empleo para los jovenes que quieran quedarse en las comarcas». Por su parte, el regidor de Cangas del Narcea señaló es un tragico suceso y es que «al accidente laboral se le suma la mina que siempre es un añadido importante en nuestras zonas».

Los lacianiegos han querido mostrar sus condolencias a la familia, pasando cientos de vecinos por el tanatorio de Villablino, desde que se abrieron las puertas a las 16.00 horas. Unas muestras de cariño que también se ha reflejado en las redes sociales, llenadose de lazos negros y condolencias hacia los familiares y amigos de las dos últimas víctimas mortales de la mina. El joven Anilson Soares, a quien llamaban Anis, era muy conocido en la comarca, pues su caracter afable y risueño, cuyo funeral será este domingo a las 16.00 horas en la iglesia de Caboalles de Abajo, mientras que el funeral de Óscar será a las 14.00 horas en la Iglesia de Posada de Rengos.

Las muestras de cariño y condolencias a familiares y amigos por redes sociales son imparables, desde lazos negros hasta mensajes