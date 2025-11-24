Detenido un hombre en La Bañeza con 210 gramos de cocaína

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo ayer a un hombre de 38 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública. Este domingo culminaron las investigaciones realizadas al respecto, ya que se conocía que el sujeto utilizaba el transporte público interurbano para proveerse en otra localidad de una sustancia estupefaciente prohibida.

Fruto de las indagaciones practicadas, se montó un operativo en la estación de autobuses de esa localidad, donde en un lugar discreto se llevó a cabo su identificación y el palpado superficial de sus ropas, en las que portaba la sustancia envuelta en plástico y pegada a su cuerpo, con un peso cercano a los 210 gramos de cocaína.

Las diligencias instruidas, la sustancia y el detenido fueron presentadas en el Tribunal de Instancia de La Bañeza (León). La intervención fue realizada de manera conjunta por el Principal de la Guardia Civil de La Bañeza, Astorga y el Equipo Roca de la Comandancia de León.