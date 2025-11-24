La Diputación inicia su adhesión a la Asociación de Consorcios de Bomberos de España

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Diputación de León, como responsable de la gestión del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS), ha iniciado las gestiones para su adhesión a la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (CONBÉ), ha informado la institución provincial en un comunicado.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, el vicepresidente y diputado de Protección Civil y SEPEIS, Luis Alberto Arias, y el jefe del servicio, Julián Alcalá, han mantenido una reunión con el gerente de CONBÉ, José Antonio Ramírez García, en la que han podido conocer las ventajas de formar parte de esta asociación.

CONBÉ nació en 2006 con el espíritu de ser un foro de intercambio de información y mejores prácticas, así como de coordinación de posiciones comunes e interlocutor con el resto de las administraciones y otras entidades públicas y privadas.

Sus objetivos son promover la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos de prevención, extinción de incendios y salvamento; prestar servicios especializados y de apoyo a los asociados, fomentando la colaboración, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para mejorar continuamente los servicios y un entorno laboral seguro.

Del mismo modo, quiere fomentar la formación continua de los integrantes de los servicios con los enfoques transversales de calidad y seguridad, integrando nuevas herramientas didácticas y de gestión; promover medidas y acciones que mejoren y fortalezcan las capacidades y excelencia en la respuesta ante emergencias, mejorando sistemas propios y de ayuda mutua coordinada.

CONBÉ también apuesta por aplicar enfoques en los procesos selectivos que fomenten una mayor diversidad de género entre las plantillas de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento.

Actualmente forman parte de CONBÉ 27 entidades. Entre todas ellas prestan servicio a 3.646 municipios y atienden una superficie de 262.704 kilómetros cuadrados en los que residen 15.773.487 habitantes.

Esta atención se ofrece desde 260 parques en los que trabajan 7.760 profesionales que dan respuesta a más de 85.800 llamadas de auxilio anuales, todo ello según los datos que maneja la asociación.