Las máquinas asientan la nieve en San Isidro a la espera de abrir el día 1

El frío se ha instalado en la provincia desde que llegó hace días para dejar los primeros copos de nieve la semana pasada. La nieve, una de las protagonistas del invierno que aún no ha comenzado, cubrió este lunes de blanco la estación de esquí de San Isidro, que durante el fin de semana presentó una estampa de lo más invernal y que ayer aún conservaba a primera hora de la mañana pese a la lluvia. Menor fue la huella que dejó en Leitariegos. Sin embargo, las primeras nieves no han traído aún la consistencia necesaria para abrir las puertas de las estaciones a los esquiadores de la nueva temporada.

La última semana de noviembre ha arrancado con lluvias en la mayor parte de España y acompañadas de vientos muy fuertes antes de dar paso a la entrada de nuevas masas de aire frío procedentes de latitudes altas, que, a partir de hoy, dejarán heladas en amplias zonas del país. Las previsiones apuntan a que las temperaturas iniciarán desde el martes un descenso que se prolongará hasta el jueves, con heladas nocturnas que «el fin de semana las heladas tenderán a disminuir»., aseguran desde la Aemet. Al parecer, esta bajada de las temperaturas traerá consigo un descenso de la cota de nievey está previsto que en la mitad norte del país sea a partir de los 1.200 a 1.600 metros . Las acumulaciones de nieve serán importantes y podrían afectar a varias carreteras de la zona.

La Aemet recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por carreteras de montaña ante la posibilidad de más precipitaciones de nieve y niebla, así como por las rachas de viento previstas en las zonas más elevadas.