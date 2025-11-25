La Diputación de León presenta los presupuestos para 2026 volcados en revertir la despoblación

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Los presupuestos de la Diputación para 2026 serán los más abundantes de la historia con una cifra que supera los 240 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,83% sobre los de 2025. En total, 11,1 millones de euros más, de los que el diputado responsable de área de Hacienda, Santiago Dorado, destacó el área social, el apartado con mayor dotación en las cuentas, más de 64 millones, lo que representa el 27% del total del presupuesto.

En estos presupuestos, la Diputación de León proyecta construir una residencia de estudiantes en La Granja a la que tiene previsto dotar de un millón de euros.

Una infraestructura que se destinará a empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes y que ahora mismo la Diputación está viendo las posibilidades que ofrece a nivel urbanístico, algo que concreta con el Ayuntamiento de León. De momento, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, no especificó más detalles, salvo que destinará, en principio, un millón de euros "para tramitaciones, permisos y licencias".

Como novedad para 2026, incluye en el apartado de transferencias corrientes una partida nueva para la elaboración de planes de emergencia para la prevención y extinción de incendios dotada con 400.000 euros, que contará con una concesión de la Junta y para la que la Diputación aportará cerca de 300.000 euros. "Vamos a estar donde los municipios nos necesiten", ha recalcado.

El presidente de la Diputación de León ha señalado que el presupuesto para el próximo ejercicio es "adecuado" y cada céntimo se destina a luchar contra la despoblación, con el objetivo de que los pueblos de la provincia no se vacíen. "Vamos recuperando población en la provincia, desde Diputación invertimos todos los céntimos en frenarla", ha apostillado.

Por su parte, el vicepresiente de la Diputación de León, Valentín Martínez, señaló que la presentación de los presupuestos dan buena cuenta "de la sintonía que hay en el equipo de gobierno", algo que "ya podrían copiar otras administraciones".

En este sentido, aseguró que "esta es una institución que mira por el futuro más que por los partidismos'