La Diputación de León invierte 1,47M en la mejora de la carretera entre Vega de Valcarce y Villasinde

La Diputación de León ha invertido 1.473.323,39 euros en la mejora integral de la carretera LE-5101 entre la localidades bercianas de Vega de Valcarce y Villasinde.

Los trabajos, que se han desarrollado entre el 20 de julio de 2024 y el 19 de octubre de 2025, consistentes en el ensanche y mejora del firme de la carretera han tenido por objetivo reforzar la seguridad y la conectividad en la comarca del Bierzo.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, acompañado por el vicepresidente para el Bierzo, Luis Alberto Arias; la alcaldesa de Vega de Valcarce, Alba Rodríguez; y por el presidente de la Junta Vecinal de Villasinde, José Manuel González Busto; ha recibido este martes los trabajos de mejora que han afectado a un tramo de 4,2 kilómetros de longitud.

A lo largo de 3.900 metros (del P.K. 0+300 al P.K. 4+200), se ha ampliado la carretera desde unos 4,5 metros hasta alcanzar una plataforma mínima de 7,45 metros, resultando en una calzada de 6 metros de anchura. Asimismo, la estructura final del firme incluye una capa de zahorra artificial de 15 centímetros, una capa intermedia de mezcla bituminosa de 6 centímetros, y una capa de rodadura de mezcla bituminosa de 4 centímetros.

También se ha mejorado el sistema de drenaje con la instalación de un bordillo con rigola de hormigón y la construcción de obras de drenaje transversal. Además, para prevenir desprendimientos, se han estabilizado diversos taludes con la instalación de 1400 metros cuadrados de mallas de triple torsión y 700 metros cúbicos de muros de escollera. La obra se completa con la colocación de 2.948 metros de barrera de seguridad y la renovación de la señalización vertical y horizontal.

El vicepresidente leonesista ha subrayado la inversión realizada por la institución provincial que a su juicio “pone de relieve una vez más el compromiso de la Diputación con la mejora de la calidad de vida y las comunicaciones del Bierzo”.

“Desde el año 2019 la institución provincial ha contratado y finalizado obras viarias en la comarca del Bierzo por un importe de 8.606.919 euros a los que hay que sumar otros 5.572.844 euros de trabajos actualmente en ejecución o próximos a iniciarse”, ha incidido el responsable de Infraestructuras.