José Antonio Turrado, secretario de Asaja CyL: "El plan hidrológico siempre va 'a cuchillo' contra nuestros intereses"

El secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado, desgranó este miércoles en el Filandón de La 8 León y Diario de León la actualidad del campo en la provincia, con la mirada puesta en los grandes retos de 2026, como la PAC o el Plan hidrológico Nacional.

BALANCE DEL 2025

c Un buen año para la ganadería. El año 2025 presenta un panorama desigual, como casi siempre. La última vez que vine a este Filandón ya dije que había buenas expectativas para el sector ganadero, tradicionalmente afectado por dificultades, y así ha sido. Este año ha sido claramente favorable para la ganadería, mientras que la agricultura ha sufrido importantes pérdidas. A pesar de las cosechas razonables de maíz y cereal, los precios han sido muy bajos y los costes de producción se han incrementado considerablemente, provocando un resultado económico desastroso. Será necesario trabajar para que la agricultura mejore, mientras que la ganadería debe continuar su buen rumbo.

UN SECTOR AGRÍCOLA TOCADO

c Sin alternativas al cereal. Actualmente, no existen alternativas reales al cultivo de cereal. El objetivo es que los precios repunten, ya que el cereal se paga a 200 euros cuando debería alcanzar al menos 250 para evitar pérdidas. Es imprescindible reducir los costes de producción, empezando por los fertilizantes. Sin embargo, se ha anunciado un nuevo impuesto que gravará los fertilizantes importados —la mayoría de los utilizados— debido a las emisiones de gases en los países productores. Este impuesto carece de sentido, porque al final lo vamos a pagar nosotros.

EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA

c Los recortes de la PAC. Es la Unión Europea la que tiene que legislar todo esto y lo que vemos es que está impulsado un recorte de las ayudas de la PAC para destinarlo a otras prioridades, como las bélicas, a lo que nos oponemos rotundamente. Hay una especie de hoja de ruta marcada, como que todo está decidido, por eso necesitamos que nuestros políticos expongan sus posiciones. El día 18 de diciembre vamos a Bruselas una representación de Asaja León a una gran manifestación en favor del campo. Creemos en el mercado globalizado, porque somos un país netamente exportador tradicionalmente de aceite y vino, pero cada vez más de carne, vacuno, lácteos, y España es un país que necesita que se abran fronteras y eso implica que otros países puedan vender aquí sus productos. Con esas reglas del juego estamos totalmente de acuerdo.

INCORPORACIÓN DE JÓVENES

c Respaldo familiar. En los dos últimos años se han incorporado cerca de 959 jóvenes en Castilla y León, de los cuales 169 pertenecen a la provincia de León. Esta cifra se considera suficiente, ya que el sector no tiene capacidad para acoger a más debido a la limitación de fincas y maquinaria disponible. Aunque hay jubilaciones, muchos agricultores mantienen su actividad hasta edad avanzada. Además, para garantizar la rentabilidad, las explotaciones deben crecer en tamaño. El respaldo familiar es fundamental, tanto en apoyo personal como económico. Las ayudas existen, pero la disponibilidad de tierra es escasa. Además, los riesgos son elevados, la banca exige garantías y, sin una base sólida, incorporarse al sector puede ser peligroso, ya que uno puede estrellarse, y afectar a muchas personas, auqnue no es lo normal.

FONDO DE TIERRAS

c Una medida «ineficaz». El fondo de tierras actual resulta ineficaz. Cuando hay acuerdo entre propietarios, no se necesita la intervención de terceros. Lo que hace falta es una mayor transparencia fiscal, competencia que corresponde a Hacienda. Entre las reivindicaciones del sector está impedir la plantación de chopos en tierras de cultivo, especialmente en las zonas de ribera.

PLAN HIDROLÓGICO

c Nunca van a favor del campo. Es pronto para hacer una valoración definitiva. La CHD va «a cuchillo» y suele actuar de manera poco favorable hacia los intereses agrícolas. Los dos últimos planes hidrológicos se votaron en contra, al considerarse perjudiciales para la economía agraria. Se espera poder perfilar el nuevo documento con la colaboración de las comunidades de regantes. Contar con una administración cercana, como la Junta, facilita mucho este trabajo conjunto.

FOTOVOLTAICAS

c El coste eléctrico es inasumible. El sector agrario no puede competir con las grandes empresas de energía fotovoltaica, pero tampoco se puede permitir que ocupen las mejores tierras de cultivo con sus instalaciones. Además, aunque la provincia exporta energía, los agricultores no reciben facilidades ni suministro suficiente para proyectos como los regadíos. El coste de la electricidad se ha disparado, en gran parte por los impuestos. A ello se suma el alto coste de las obras civiles, unos 450 euros por hectárea, más la inversión del agricultor en sus terrenos, lo que eleva el total a más de 5.000 euros por hectárea, una cifra que es insostenible para muchas explotaciones.