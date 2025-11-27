Coyanza celebra Santa Cecilia con un concierto

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La iglesia de los Padres Agustinos de Valencia de Don acogió el pasado fin de semana un emotivo concierto, a cargo de la banda municipal de música, para conmemorar el día de Santa Celia. La banda dedicó un momento muy especial a Carlos Díez Suárez, que cumple 50 años dentro de la formación, y a José Contreras, antiguo integrante recientemente fallecido. El numeroso público asistente pudo disfrutar de concierto cercano, con un variado y completo repertorio cargado de emociones y lleno de gratitud hacia quienes han formado parte de la historia musical coyantina.