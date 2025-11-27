Valencia de Don Juan disfrutará una Navidad más de una Nochevieja Anticipada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ya prepara con entusiasmo la tercera edición de la Nochevieja Anticipada, una cita que se ha convertido en una de las más esperadas del calendario festivo local. La celebración tendrá lugar el sábado 27 de diciembre, y su propósito es ofrecer una «excusa perfecta» para reunirse, brindar y disfrutar del mejor ambiente en compañía de amigos y vecinos antes de despedir el año oficialmente.

La programación arrancará con la charanga Los Míticos, que será la encargada de poner ritmo y alegría a la jornada a partir de las 20:30 horas desde la Plaza Mayor, recorriendo las calles y animando a los asistentes con su característico repertorio festivo.

El momento más esperado llegará en la Plaza de la Concordia, donde se instalará una gran carpa para acoger las campanadas simbólicas, el reparto de uvas y la bienvenida anticipada al año 2026. Música, diversión y un ambiente familiar garantizarán una noche inolvidable para todos los públicos.

Además, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha preparado una completa agenda navideña que se extenderá durante todo el mes, cargada de sorpresas, actividades culturales y propuestas para todas las edades, con el objetivo de dinamizar la vida social y comercial del municipio.

Entre las novedades de este año destaca un concurso de decoración navideña, con importantes premios en metálico, que busca implicar a los vecinos.