Más de 5 M€ para mantener y conservar 8 presas y balsas en la provincia de León

El Boletín Oficial del Estado publicó hoy la primera de las licitaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la contratación por más de cinco millones de euros de los servicios de asistencia a la explotación, mantenimiento y conservación de un conjunto de ocho presas y balsas situadas en la parte leonesa de la Demarcación Hidrográfica del Duero.

En esta primera convocatoria se actuará sobre las presas de Barrios de Luna, Villameca, Selga de Ordás, Valdesamario y el azud de Santa Marina, así como las balsas de Matalobos, Santa María y Fontecha. El contrato tiene un valor estimado de 5.206.116,13 euros y un plazo de ejecución de 36 meses, prorrogable por 24 meses adicionales.

Esta licitación forma parte de un plan más amplio de la Dirección General del Agua, que destinará casi 30 millones de euros en cinco años a la conservación, mantenimiento y explotación de presas estatales en la demarcación. La estrategia busca garantizar el suministro hídrico, reforzar su seguridad y garantizar su correcto funcionamiento.

La Confederación Hidrográfica del Duero gestiona un total de 51 presas -26 de ellas de categoría A-, 14 balsas y 1.950 kilómetros de canales principales, entre otras infraestructuras. Estas permiten garantizar el abastecimiento a más de un millón y medio de habitantes y el riego a más de 375.000 hectáreas, así como cumplir con otra serie de funciones, como laminación de avenidas, aprovechamiento hidroeléctrico o el uso recreativo.