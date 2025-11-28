San Isidro y Leitariegos no abrirán al público el lunes por falta de nieve

Las estaciones invernales de San Isidro y Laciana-Leitariegos no abrirán sus instalaciones al público el próximo lunes, según ha confirmado la Diputación de León, debido a que no hay nieve suficiente que permita la práctica del esquí en condiciones óptimas.

El inicio oficial de la temporada estaba previsto para el 1 de noviembre, pero las escasas precipitaciones registradas en las últimas semanas han impedido preparar adecuadamente las pistas.

Durante estos días, las máquinas de la institución provincial han trabajado para acondicionar las zonas esquiables con la nieve caída hasta ahora, mientras que los cañones de producción artificial ya han comenzado a funcionar para reforzar la base.

Desde la Diputación de León explican que la apertura se producirá “tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan”, y muestran su confianza en que las nevadas previstas para la próxima semana permitan, al menos, que la estación de San Isidro pueda abrir sus puertas durante el próximo puente festivo.

Las previsiones apuntan a un descenso de las temperaturas y nuevas precipitaciones en la montaña leonesa, factores que podrían marcar el inicio efectivo de la temporada de nieve en la provincia.