Sale información pública la gravera ‘El Linde’ en Ardón con reforestación de chopos

Una plantación de chopos en León, que cuenta con 20.000 hectáreas de estos árboles en la provincia.j. f. s.

La Junta de Castilla y León ha abierto el trámite de información pública del proyecto de aprovechamiento de áridos ‘El Linde’, promovido por Graveras Valencia S.A. en el término municipal de Ardón, junto al río Esla.

La actuación, que afecta a la parcela 5.101 del polígono 108, se enmarca en un contrato-convenio con la Junta Vecinal de Ardón para acondicionar la finca y permitir la plantación de chopos de alto rendimiento, aprovechando los materiales sobrantes del acondicionamiento.

El proyecto prevé la extracción de gravas y arenas en una superficie explotable de 40 hectáreas, tras descontar las zonas de policía del río y la estimación de riberas, con una profundidad media de 1,65 metros y un volumen máximo de 636.338 metros cúbicos.

La explotación se realizará a cielo abierto, sin uso de explosivos, mediante retroexcavadoras y camiones bañera, y tendrá una duración estimada de tres años, con una producción anual de 212.000 metros cúbicos.

Según el Estudio de Impacto Ambiental, la actuación se justifica por la necesidad de mejorar una finca comunal donde anteriores plantaciones fracasaron por la pedregosidad del terreno y la profundidad del nivel freático. El objetivo es optimizar el uso forestal y agrícola, evitando la acumulación de escombreras y aprovechando los áridos como recurso económico. El plan incluye medidas correctoras como riegos para controlar el polvo, vallado perimetral, control del nivel freático mediante piezómetros y la reposición de tierra vegetal para la posterior reforestación. El estudio concluye que los impactos sobre el medio físico y biótico serán compatibles o moderados, sin afección al dominio público hidráulico ni a espacios protegidos, al respetarse las distancias mínimas al cauce del Esla y a la zona arbolada del Monte de Utilidad Pública n.º 944. La cuenca visual es reducida y la actividad no será perceptible desde los núcleos cercanos, Ardón y Villavidel.