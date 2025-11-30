El chozo de Vegarada: de ruina olvidada a 'suite rural' para el espíritu trashumante

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

En el corazón del Alto Curueño , donde el viento cuenta historias de pastores y ovejas, un humilde edificio ha protagonizado un inesperado regreso: el antiguo chozo del Puerto de Vegarada. Lejos de ser un simple montón de piedras, esta choza acaba de completar una restauración que la convierte en mucho más que un refugio; es una cápsula del tiempo y, según los lugareños, "la casa rural con las mejores vistas del pasado leonés".

Impulsada por el Ayuntamiento de Valdelugueros, la obra no ha buscado el lujo, sino la autenticidad. Los operarios municipales, actuando casi como artesanos de la tradición, han recuperado su silueta original utilizando solo escobas, madera, piedras y un 'tapín' de hierba para coronar la techumbre.

El resultado es un pequeño monumento a la cultura pastoril que se integra de nuevo en el paisaje, como si los últimos 50 años nunca hubieran pasado. El chozo ha recuperado su firmeza ante las inclemencias, ofreciendo una imagen que parece sacada de un grabado antiguo.

Aunque está lejos de ser un hotel (es un refugio sin servicios), su valor va más allá de lo material. Para los senderistas y amantes de la montaña que atraviesan el singular paraje de Vegarada, el chozo es ahora un punto de parada obligatoria.

No ofrece WiFi, pero sí una conexión inigualable con la historia. No tiene servicio de habitaciones, pero sus paredes cuentan con las vicisitudes de generaciones de pastores. Se ha convertido, en esencia, en un "cinco estrellas bajo las propias", un testimonio tangible del patrimonio rural que invita a la reflexión y al descanso.

La iniciativa busca, además de mantener viva la memoria, recordar a los visitantes la importancia de respetar estas construcciones. Hoy, el chozo vuelve a ser un humilde y firme refugio: ya no solo para el pastor, sino para todo aquel que ame la montaña leonesa y su historia.