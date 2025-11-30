Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares en Picos de Europa

Tramo de la Ruta del Cares, en el Parque Nacional de Picos de Europa.RAMIRO

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un derrumbe ha obligado este domingo al corte total de la Ruta del Cares, en el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa.

El desprendimiento se ha producido en el paraje de 'La Viña', en la vertiente asturiana de Picos de Europa, a unos cinco kilómetros de la localidad de Poncebos -distancia similar si la ruta se inicia desde Caín-, según ha informado el parque nacional.

El derrumbe ha afectado al canal de la central de Camarmeña y ha provocado su desbordamiento, lo que ha afectado al trayecto de la ruta.

Como consecuencia del desprendimiento, se ha procedido al corte total de la ruta para el tránsito de senderistas "hasta que se valore la situación y si se puede habilitar un paso provisional".