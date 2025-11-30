Val de San Lorenzo prepara una gran fiesta navideña para inaugurar su belén

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Como en años anteriores el CIT La Comunal, en Val de San Lorenzo, acoge el tradicional Belén, montado por Sebastián Coque, vecino del pueblo, y Miguel Ángel Cordero, conservador de los Museos textiles, durante más de veinte años. La inauguración será el domingo 7 de noviembre a las 17.00 horas, con la bendición del párroco Manuel Movilla y canto de villancicos en directo por los niños y niñas del pueblo. Las piezas que componen el Belén fueron en su día donadas por artistas locales como Dionisio Cordero, quien comenzó a instalarlo en sus inicios en el Batán-Museo. Piezas en madera realizadas por el propio Dionisio como el puente y Capilla de Ánimas, una pareja de bueyes con agricultor, diversos momentos de los procesos textiles como el teñido o el urdido, el mítico pozo de la Fragua o la maqueta del edificio de La Comunal. La artesana Antonia Centeno, ha reproducido minuciosamiente en piedra fachadas de casas, puentes, pozos y un molino de Val de San Lorenzo. Ángel Cuesta ha realizado dos maquetas, una de un palomar típico y otra de la ermita de San Antonio de Val de San Lorenzo. Otras piezas han sido adquiridas por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, recreando en su conjunto la visión de un Belén tradicional. Las interesados podrán visitar el Belén, durante el horario de los Museos Textiles hasta el 6 de enero de 2026.