Empresarios de Riaño urgen el desbloqueo del Plan de Sostenibilidad Turística

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La Asociación de Empresas de la Montaña de Riaño ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el bloqueo actual del Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña de Riaño, un proyecto considerado clave para el desarrollo económico, social y tecnológico del territorio. Según señalan, los obstáculos burocráticos y la falta de coordinación entre administraciones están poniendo en riesgo la ejecución de unos fondos ya asignados y cuya pérdida supondría «un error de consecuencias irreversibles».

El colectivo empresarial recuerda que el Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña de Riaño, firmado el 4 de diciembre de 2020 entre la Diputación de León, la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, fue concebido como un proyecto ilusionante y esperanzador para consolidar a la comarca como un destino turístico sostenible, innovador y con capacidad de gobernanza propia.

Dotado con un presupuesto de 2.375.000 euros, el plan se cofinancia con fondos de la Secretaría de Estado de Turismo (40 %), la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta (40 %) y la Diputación de León (20 %), encargada de su ejecución y gestión técnica y económica. Su objetivo principal es diversificar la oferta turística, generar empleo y favorecer el asentamiento de población en el territorio, todo ello en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Sin embargo, la Asociación alerta de que, pese a la importancia del proyecto, su implementación se encuentra paralizada, especialmente en lo referente al desarrollo del ecosistema digital previsto en el plan. Este sistema tecnológico está llamado a convertirse en una herramienta clave para la gestión integral del destino, permitiendo medir la afluencia turística, coordinar recursos, mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar la comunicación entre los agentes implicados.

«Dejar pasar esta oportunidad sería un error cuyas consecuencias arrastraremos en el futuro y que, muy posiblemente, tendrían carácter irreversible», subraya la Junta Directiva de la Asociación. En su declaración, el colectivo reclama un acuerdo inmediato entre la Diputación de León, los ayuntamientos de la comarca y el Grupo de Acción Local Montaña de Riaño para resolver los bloqueos administrativos que impiden la liberación de los fondos.

La Asociación también urge a las administraciones a pensar en el destino Montaña de Riaño como un todo, apostando por estrategias de medio y largo plazo que permitan consolidar la identidad turística del territorio y dotar a los distintos actores locales de herramientas que faciliten la medición, el análisis y la mejora continua de la gestión.

En este sentido, recuerdan que si bien la creación de productos turísticos locales o proyectos puntuales en algunas localidades es positiva, estas acciones resultan insuficientes sin un acompañamiento tecnológico que permita ofrecer una experiencia turística global, coherente y sostenible. «El ecosistema digital no es un lujo, sino una necesidad», remarcan desde la Asociación.

Finalmente, la entidad advierte de que, de no resolverse la situación, los fondos destinados al plan podrían perderse o desviarse hacia proyectos singulares de menor impacto, «beneficiando únicamente a una pequeña parte del territorio en lugar de al conjunto de la Montaña de Riaño», explican.

La Asociación de Empresas de la Montaña de Riaño insiste en su voluntad de colaboración y hace un llamamiento a la responsabilidad institucional y al trabajo conjunto para desbloquear el Plan y garantizar su ejecución íntegra.