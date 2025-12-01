MITECO impulsa una Red de Destinos Turísticos del Carbón en las Zonas de Transición Justa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), por medio de Instituto para la Transición Justa (ITJ),

impulsa la creación de la primera Red de Destinos Turísticos del Carbón en las zonas de Transición Justa del país. El proyecto tiene como objetivo desarrollar experiencias turísticas sostenibles vinculadas al patrimonio industrial minero, contribuyendo a la

revalorización de estos territorios, promoviendo un turismo inclusivo y generando nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación.

Este lunes se ha celebrado en la sede del ITJ el primer encuentro de trabajo con los socios de la red para avanzar en la puesta en marcha de esta iniciativa nacional, que se desarrollará a través de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), en Ponferrada (León), que aporta un presupuesto de casi 144.000 euros, y tendrá una

duración inicial de 18 meses, hasta el primer semestre de 2027.

CINCO ZONAS DE TRANSICIÓN INICIAN EL PROYECTO

La iniciativa arranca en cinco zonas: las provincias de León, Teruel y Córdoba, el municipio de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas. La red está abierta a la incorporación de nuevos actores y territorios, consolidándose como un espacio colaborativo en evolución que aspira a posicionar

el patrimonio minero como motor de oportunidades y cohesión territorial.

Con esta actuación, el ITJ pone a disposición de los territorios de transición justa una herramienta adicional para reforzar su identidad colectiva y poner en valor el patrimonio minero como elemento diferenciador. La red aspira a diversificar la economía de las comarcas afectadas por el cierre de actividades extractivas,

transformando un legado industrial en un activo cultural y turístico.

IDENTIFICACIÓN DE OPERADORES Y RECURSOS TURÍSTICOS

El proyecto incluye la identificación de operadores clave y recursos turísticos en cada territorio, el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los actores locales y la puesta en marcha de experiencias piloto antes de activar su comunicación y comercialización.

La Red pone el foco en revalorizar el patrimonio industrial y minero como motor de un desarrollo turístico sostenible, creando una estructura estable de cooperación y aprendizaje mutuo entre los territorios del carbón. Asimismo, quiere contribuir a la

diversificación de las economías locales mediante propuestas innovadoras, inclusivas y alineadas con la Estrategia de Transición Justa. La formación y capacitación en sostenibilidad, innovación y gestión turística será un pilar esencial para dar visibilidad nacional e internacional a la identidad común de estos territorios.

REUNIÓN CON LOS SOCIOS ESTRATÉGICOS

La directora del ITJ, Judit Carreras, ha recibido hoy a representantes de las diputaciones de Córdoba, León y Teruel, así como de HUNOSA y de las empresas GEOCYL y GLOBAL, encargadas de las asistencias técnicas del proyecto. Todos ellos, junto con el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña),

conforman el grupo inicial de socios estratégicos.

Carreras ha subrayado que este “encuentro” responde al compromiso de MITECO, ITJ y CIUDEN con un “enfoque participativo”, involucrando a actores clave “por su conocimiento del territorio y su capacidad para identificar alternativas turísticas que,

de forma sostenible, generen riqueza en torno al patrimonio industrial y a la cultura minera”.

También ha destacado que el propósito del proyecto es “no solo impulsar nuevas oportunidades de turismo sostenible, sino hacerlo de manera conectada”. “Es relevante —ha señalado— que territorios tan alejados como A Coruña y Córdoba, o como León y Teruel, trabajen unidos en un propósito común, generando sinergias y

una identidad compartida”.

En un contexto en el que el turismo de experiencias gana peso, el patrimonio minero se configura como una experiencia inmersiva capaz de atraer nuevos públicos y consolidar modelos turísticos sostenibles y diferenciados.