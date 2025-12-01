El ganchillo como protagonista de la Navidad de Moral del Condado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A escasos 17 kilómetros de la capital leonesa y muy cerca de Cerezales del Condado, famoso por su espectacular belén móvil, el pequeño pueblo de Moral del Condado (apenas 70 habitantes, en su mayoría jubilados) se ha convertido en un ejemplo conmovedor del poder de la colaboración vecinal. La asociación local, compuesta principalmente por personas mayores, ha sido la impulsora de una decoración navideña que transforma cada rincón del pueblo. Lejos de las luces industriales y los adornos caros, su iniciativa se basa en la creatividad, el reciclaje y las manualidades, demostrando que el verdadero espíritu navideño reside en el esfuerzo compartido y la ilusión.

El resultado es un despliegue de ingenio que viste el entorno rural con motivos festivos. La decoración incluye, entre otros elementos, muñecos de nieve fabricados con neumáticos viejos, grandes lazos hechos con telas recicladas y árboles ornamentados con objetos recuperados. Este proyecto no solo embellece las calles y plazas de Moral del Condado, sino que tiene un profundo impacto social: funciona como un poderoso dinamizador que une a los vecinos, muchos de ellos jubilados, dándoles un objetivo común y fomentando el sentimiento de comunidad activa durante el frío invierno leonés.