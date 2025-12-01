El CEIP Toral de los Vados, entre los ganadores del concurso de cuentos 'Un Juguete, Una Ilusión'

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Los colegios CEIP La Corujera (Santa Cruz de Tenerife), CEIP Virgen de la Soledad (Bolea, Huesca), CEIP Toral de los Vados (Toral de los Vados, León), Madres Concepcionistas (Madrid) y CEIP Cristo de la Salud (Valdemoro, Madrid) han sido los ganadores de la XXII edición del Concurso de Cuentos de 'Un Juguete, Una Ilusión'.

Este concurso está enmarcado en la campaña de RTVE y la Fundación Crecer Jugando, que organiza este certamen desde hace más de dos décadas para promover la solidaridad, la creatividad y el trabajo en equipo dentro de las aulas, según ha informado la corporación pública.

En esta edición, SuperUjui regresa con nuevas aventuras inspiradas en una fecha muy especial para pequeños y mayores: la Navidad. El superhéroe de 'Un Juguete, Una Ilusión' propone un regalo único: tiempo.

Bajo el título 'Una carta de Navidad a SuperUjui', la campaña invitó a los pequeños y pequeñas a redactar una carta en la que no se admitieran peticiones materiales.

El reto consistía en imaginar cómo aprovecharían ese tiempo que les regala SuperUjui. Una temática que les ha servido como oportunidad para dar rienda suelta a su imaginación, reflexionar sobre sus verdaderos deseos y descubrir nuevas formas de disfrutar, más allá de lo material.

Durante las próximas semanas, se celebrará una jornada de entrega de regalos a los colegios ganadores de cada localidad. El premio está integrado por un juguete para cada niño de la clase y un ordenador portátil para el tutor o tutora de cada categoría.

El concurso de este año ha contado con la participación de más de 2.000 niñas y niños de toda España, con un total de 111 clases y 61 colegios de comunidades como Madrid, Canarias, Andalucía, Castilla León, Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, Castilla- La Mancha y Murcia, entre otras.

Desde hace 26 años, la campaña de RTVE y la Fundación Crecer Jugando ha repartido juguetes a más de 10 millones de niños y niñas, y ha dotado de material a ludotecas, campos de personas refugiadas, centros de acogida y hospitales en más de 50 países.

La campaña anima a colaborar a través de la compra del boli solidario, cuya recaudación servirá para llevar juguetes a niñas y niños sin recursos en diferentes partes del mundo