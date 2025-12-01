Investigan el accidente con un osezno implicado en Villablino

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió este sábado, a las 21.10 horas, el aviso de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 15 de la carretera CL-626, en sentido Villablino, donde un turismo colisionó presuntamente con un osezno. Como consecuencia del impacto, una mujer resultó herida de diversa consideración y fue atendida por los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que se desplazaron al lugar junto con efectivos de la Guardia Civil de León y la Policía Local de Villablino.

A la llegada de los servicios de emergencia, el animal no se encontraba en el punto del siniestro, por lo que las autoridades iniciaron una búsqueda en la zona para tratar de confirmar el suceso.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, señaló que, según la información recabada en el cuartel de la Guardia Civil, no se ha levantado todavía un atestado formal, ya que la actuación se limitó al auxilio de la persona accidentada. «Hasta donde yo sé, no se ha localizado ningún oso ni se ha encontrado herido. Lo único confirmado es que se prestó ayuda a la mujer implicada en el accidente», explicó el regidor.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León informó que los agentes medioambientales y la Patrulla Oso han desplegado un operativo de inspección en la zona. De momento, no se han encontrado restos biológicos, fragmentos del vehículo ni rastros de sangre o pelo que permitan confirmar la presencia del animal en el accidente.

El oso pardo, especie que habita en la Cordillera Cantábrica y que cuenta con una de sus áreas de presencia en la comarca de Laciana, está catalogado como especie en peligro de extinción. La posible implicación de un ejemplar en el siniestro ha activado los protocolos de vigilancia y seguimiento establecidos para estos casos. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente.