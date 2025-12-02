UPL denuncia “abandono” de las oficinas agrarias de la Junta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Secretaría de Desarrollo Rural y Reto Demográfico de Unión del Pueblo Leonés (UPL) denuncia la falta de personal administrativo y técnico que sufren varias de las secciones agrarias comarcales de las provincias de la Región Leonesa o incluso los Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León, Zamora y Salamanca, hasta el punto de que muchas de las tramitaciones administrativas necesarias que deben desarrollar nuestros agricultores y ganaderos no es posible llevarlas a efectos por falta de suficiente personal o porque directamente desde hace un año no existe personal administrativo.

El secretario de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Víctor Diez, detalló que esta circunstancia supone “enormes quebraderos de cabeza para los profesionales del sector, por una enorme pérdida de tiempo, tener que esperar largas colas para realizar gestiones administrativas que deberían de realizarse en minutos o directamente tener que desplazarse hasta las capitales de provincia para llevarlas a efecto”.

También, dijo, afecta mucho al estrés del personal funcionario de la administración, ya que tienen que hacer el trabajo de las plazas no cubiertas y que son necesarias y cuando estas personas están de vacaciones en algunas secciones no queda nadie que haga sus funciones, el trabajo queda pendiente y la atención al público desaparece o se ve muy mermada.

UPL denuncia “una situación de abandono” por parte de la Junta respecto a la cobertura de vacantes de plazas de personal administrativo, auxiliares, ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas, algo que “no es una situación excepcional”. En la provincia de León faltarían por cubrir 79 plazas, 42 de ellas en oficinas del medio rural y el resto en la Delegación Territorial, más 65 de personal auxiliar, la mitad en pueblos.

Diez quiso ejemplificar esta situación en varios casos como el de la Unidad Veterinaria de Alba de Tormes y la Sección Agraria Comarcal de Ciudad Rodrigo en Salamanca hasta el punto de que mucha de la tramitación administrativa necesaria que deben desarrollar nuestros agricultores y ganaderos no es posible llevarlas a efectos por la falta de suficiente personal o porque directamente no lo hay desde hace un año, como es el caso de Alba de Tormes.

“Mucho más grave nos parece, aunque no nos sorprende, la diferencia de criterio para asignar plaza de técnicos de las diferentes Secciones Agrarias Comarcales y Unidades de Desarrollo Agrario, entre una de las provincias de la Región Leonesa, como puede ser León, en la cual, de las 21 plazas existentes en la Relación de Puestos de Trabajo hay siete ocupadas, es decir, el 33,33 por ciento. Y la provincia de Valladolid, en la cual, de las 28 plazas existente en la RPT hay 22 ocupadas, es decir, el 78,57 por ciento”, remató.

UPL reclama “una solución a este problema, que nos reafirma una vez más en el abandono que sufre nuestro medio rural por parte del gobierno del PP, que nos lleva a la perdida de servicios en nuestros pueblos y que hace que tengan que desplazarse desde muchos lugares a la capital para hacer un trámite que se podría hacer en pocos minutos y a poca distancia de su localidad de residencia”.