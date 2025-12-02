León, en alerta por nevadas este martes de 16.00 a 22.00 horas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Delegación del Gobierno ha actualizado la activación de alertas dentro del Protocolo de Coordinación ante Situaciones Meteorológicas Extraordinarias que pueden afectar a la Red de Carreteras del Estado, incluyendo a las provincias de León, Zamora y Salamanca.

La activación de la alerta hace referencia a la Cordillera Cantábrica en León, y estará vigente desde las 16:00 hasta las 22:00 de este martes, 2 de diciembre; también a Sanabria, en Zamora, con el mismo periodo de vigencia; y al Sistema Central en Salamanca, de las 18:00 de hoy a las 1:00 del 3 de diciembre.

Además, se ha adelanto la activación de la alerta en el Sistema Central de Ávila a las 19:00, con vigencia hasta las 3:00 del 3 de octubre; y también está activada en el Sistema Central de Segovia, de las 20:00 a las 4:00, según la información de la Delegación del Gobierno.

En todos los casos se esperan acumulaciones de nieve a partir de los 1.000 metros.

Mientras, ha quedado desactivada la alerta, iniciada la pasada madrugada, en la meseta de Segovia y en la provincia de Burgos en el Sistema Ibérico y en meseta