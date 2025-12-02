Las ayudas a las mancomunidades crecen y alcanzan los 40,4 millones

Publicado por ICAL Salamanca Creado: Actualizado:

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señaló esta martes que las ayudas del Gobierno Autonómico a las mancomunidades y entidades locales asociativas se han incrementado un 105 por ciento desde 2022 hasta alcanzar los 40,4 millones de euros, una muestra del «compromiso decidido» de la Junta de Castilla y León con el refuerzo de las entidades locales y la «igualdad de oportunidades en todo el territorio» para «garantizar servicios esenciales a los vecinos del medio rural».

González Gago recordó que las mancomunidades de municipios, reguladas en la Ley de Bases de Régimen Local, son «formulas asociativas voluntarias de los municipios para la debida prestación de sus servicios locales» y recalcó que «son especialmente importantes para los pequeños municipios y localidades con el fin de poder disponer de buenas infraestructuras y unos servicios públicos de calidad, que por sí solos no podrían tener por falta de capacidad económica y de gestión».

Durante la legislatura 2022-2025, la Junta de Castilla y León ha pasado de los 5,7 millones de euros de 2022 a los 11,7 millones de euros en ayudas convocados en 2025, de las que se han podido beneficiar las 240 mancomunidades y 34 comunidades de villa y tierra existentes en la Comunidad. Una cifra que, según subrayó el consejero, «confirma el refuerzo del Gobierno autonómico al papel que desempeñan en la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural», informa Ical.

Gracias a este «apoyo decidido» de la Junta de Castilla y León, prosiguió González Gago, las mancomunidades han podido realizar esta legislatura 350 proyectos de inversión. Entre ellos, según sus cifras, la adquisición de 86 camiones de recogida de residuos y de 42 vehículos de servicios, además de 35 proyectos de mejora de inmuebles, y la compra de más de 12.000 contenedores.

El consejero mantuvo, en declaraciones a los medios de comunicación, que estas fórmulas de cooperación municipal son «claves» para los pequeños ayuntamientos.