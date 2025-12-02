Caboalles de Arriba rinde homenaje al trabajo minero

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Caboalles De Arriba Creado: Actualizado:

La pedanía lacianiega de Caboalles de Arriba homenajeará, este jueves, coincidiendo con la festividad de Santa Bárbara, a uno de los trabajadores del sector, Emigdio Puente, el cual fue el primer Ayudante Técnico Sanitario (ATS) de la antigua empresa MSP. Este hombre nació en Villafeliz de la Sobarriba, con 23 años llegó a Laciana tras finalizar sus estudios, para comenzar su labor como ATS en la empresa minera. Un trabajo que desarrolló en el Hospitalillo de Caboalles de Abajo, para atender a los grupos mineros del Oeste: Paulina, Calderón, Peñas y María. Una labor que desarrolló durante 39 años.

En Laciana formó su familia, casandose en 1968 con María Paz Cosmen Martínez y de esa unión llegaron los hijos: Alberto, María Isabel, Ignacio, Noelia y Mónica. Y un poco más tarde, los nietos Ricardo, Darío y Laura.