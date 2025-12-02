Astorga desbroza su tramo del Camino de Santiago

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga está llevado a cabo, por primera vez, una actuación integral de limpieza y desbroce en el tramo del Camino de Santiago que discurre por el término municipal, desde el límite con San Justo hasta Santa Catalina.

Los trabajos, se están ejecutando por las brigadas municipales, que consisten en la retirada de maleza, poda ligera de vegetación invasiva, limpieza y adecuación del firme en las zonas más transitadas.

El alcalde, José Luis Nieto, ha destacado que «es la primera vez que el municipio realiza estas tareas en otoño, lo que supone un paso importante en la mejora continua del entorno y en el compromiso con la conservación del Camino de Santiago, uno de los ejes culturales y turísticos más relevantes».