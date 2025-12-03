El Grupo Virosque elige Valencia de Don Juan para establecer su nuevo centro logístico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan se posiciona como punto clave y estratégico en el mapa de transportes del país. El Grupo Virosque, uno de los más importantes y potentes del país, elige la ciudad coyantina para instalar una de sus sedes gracias a la incorporación de Villeza Transporte dentro del grupo.

Una operación empresarial que ha sido posible gracias a la instalación del internet de alta velocidad en el Polígono El Tesoro en el último año y que ha permitido que finalmente se haya optado por Valencia de Don Juan en lugar de otras localizaciones.

El alcalde coyantino, José Jiménez, acompañado del edil de Desarrollo industrial, René Rodríguez Perez, el teniente alcalde primero, Ricardo Barrientos, y la edil Petra Raneros, visitaron las instalaciones de Villeza para dar a conocer el proyecto y las próximas ampliaciones.

“Estamos a una jornada de trabajo de cualquier puerto del país por lo que la ubicación de Valencia de Don Juan ha sido fundamental. Faltaba el internet de alta velocidad pero hoy ya es una realidad por lo que ha sido posible la integración en Virosque” explica el ya delegado de la Zona Norte del Grupo Virosque y socio fundador de Villeza Operador de Transporte, José Manuel Llerandi Fernández.

Por su parte, el alcalde coyantino, José Jiménez, señaló la gran importancia de la llegada de este grupo logístico a Valencia de Don Juan, motivo por el que se trabajó tanto en la rápida instalación del internet de alta velocidad así como las mejoras en el Polígono llevadas a cabo por el actual equipo de gobierno.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan manifiesta su firme compromiso con el desarrollo industrial y económico de la localidad y comarca, fomentando el asentamiento de nuevas proyectos empresariales y velando por el bienestar de las industrias y empresas que se asientan actualmente en el municipio.

Con este acuerdo, Villeza Transporte pasa a formar parte del Grupo Virosque en una ambiciosa operación que convertirá Valencia de Don Juan en centro neurálgico del Norte de la península del Grupo Virosque. Los cambios más inmediatos serán la ampliación de las instalaciones que Villeza dispone en el polígono de El Tesoro hasta duplicarlas en tamaño. La adecuación del entorno y la ampliación de la nave de unos 4.300 m2 (que se duplicará) serán las primeras acciones de un proyecto que también contempla la ampliación de la campa entre otras acciones.

El Grupo Virosque tiene 10 centros logísticos en el país y a partir de ahora Valencia de Don Juan se suma a estos centros dentro del prestigioso grupo de transporte distribuye sus mercancías. El Grupo Virosque cuenta entre sus numerosos clientes importantes empresas de alimentación, tales como el Mercadona.

Gracias a la unión de Villeza Transporte al Grupo Virosque se establecen sinergias. De este modo, Villeza no solo mantendrá su actividad habitual sino que la multiplicará exponencialmente. De hecho, el cambio supondrá operar con un centenar de camiones en este nuevo centro logístico de Valencia de Don Juan, de los 21 de los actuales con los que cuenta Villeza.

Toda esta actividad generará puestos de trabajo en un proyecto que pretende potenciar la economía y el desarrollo de la zona. Así lo subraya Llerandi que estima que en el plazo de un año se generarán alrededor de 80 nuevos puestos de trabajo entre chóferes, personal de administración, carretilleros y otro tipo de profesionales que pasarán a formar parte del engranaje del grupo Virosque.

La unión al Grupo Virosque supone que Villeza Operador de Transporte tome el nombre de Grupo Virosque. “Somos los mismo pero estamos creciendo” indica Llerandi que se muestra muy satisfecho por la operación que pone en valor el trabajo realizado desde la operadora de transporte coyantina. Villeza Operador de Transporte fue fundada en 2018 por José Manuel Llerandi Fernández y José Antonio del Prado, este último totalmente desvinculado del nuevo proyecto. En 2020 Villeza adquirió la nave en el polígono El Tesoro y este 2025 ha cerrado esta unión que permite crecer al proyecto nacido en Valencia de Don Juan.