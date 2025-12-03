Especial Santa Bárbara: la muerte golpea a las cuencas mineras

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

El 31 de marzo y el 21 de noviembre son las dos fechas que han marcado la tragedia minera en este año 2025. El primer accidente ocurrió en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, en donde una explosión de grisú acabó con la vida de cinco mineros leoneses que se encontraban en el interior del pozo, explotado por la empresa Blue Solving.

Jorge Carro, Rubén Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, de entre 32 y 54 años, murieron en el acto. Todos ellos vivían en las comarcas de Laciana y el Bierzo, al igual que tres de los cuatro heridos. Aunque en un principio se habló de que los trabajadores se encontraban realizando trabajos con un «permiso de explotación» relacionado con un posible uso de mineral para la fabricación de grafito, una versión que, en un principio, esgrimió el Gobierno del Principado, la confirmación de que la explosión había sido provocada por la presencia de grisú, y que los mineros fallecidos se encontraban en la tercera planta, desveló que estas labores no correspondían a lo que amparaba el permiso de investigación y todas las hipótesis apuntaron a una extracción ilegal de carbón.

La mina de Cerredo, inaugurada en 2009 como una de las más modernas de España, se encontraba sin apenas actividad desde hace siete años. Blue Solving contaba desde el verano de 2024 con autorización para un proyecto de investigación sobre usos alternativos al carbón.

La investigación judicial sigue en curso al cierre de este año para aclarar las causas del accidente y depurar las correspondientes responsabilidades. En paralelo, el Principado de Asturias inició una comisión de investigación parlamentaria sobre unos hechos que obligaron a dimitir a la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio de Asturias, Berlamina Díaz.

En Villablino, se celebró un funeral múltiple por las cuatro víctimas de la comarca, Jorge, Rubén, Amadeo e Iván, en una despedida cargada de emoción y de tensión. El funeral de Davia Álvarez tuvo lugar en su pueblo, Torre del Bierzo, con la asistencia de centenares de vecinos.

Con las heridas de Cerredo aún abiertas, la minería volvió a azotar a Laciana el 21 de noviembre. Los mineros Anilson Soares, de Caboalles de Abajo, y Óscar Díaz, de Posada de Resgos, en Asturias, perdieron la vida en un derrumbe ocurrido en torno a las cinco de la tarde en la mina de Vega de Resgos, en el concejo asturiano de Cangas de Narcea. Gestionada por TYC Narcea, la mina también funcionaba bajo el paraguas de un permiso de investigación, una premisa que han defendido desde el Gobierno del Principado, que anunció desde el mismo día del suceso, que el hundimiento fue «súbito y fortuito» y no se podía prevenir.