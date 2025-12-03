Dinamizando las cuencas mineras leonesas a través del empleo municipal

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

El Plan de Dinamización de los Municipios Mineros impulsado por la Junta de Castilla y León sigue en vigor, después de que se prorrogara su aplicación hasta el año 2027. En este periodo, la administración autonómica ha mantenido activa la «Declaración de Situación de Especial Trascendencia y Urgente Actuación» para todos los proyectos que se desarrollen en estos territorios. Además, la prórroga permite la coordinación del Plan con el nuevo marco del Programa Transición Justa España 2021-2027, con el que maximizar el impacto de la inversión y asegurar la revitalización socioeconómica de estas zonas, deteniendo el proceso de pérdida de población y facilitando la creación de empleo alternativo al carbón. Entre ambos programas, se canaliza una inversión de más de 176 millones de euros en las cuencas leonesas.

Dentro del plan se ha fomentado el impulso a la creacion de empleo, también a partir de la puesta en marcha de una subvención de 3.960.000 euros, dirigido a los 31 ayuntamientos de León y Palencia incluidos en la Zona de Transición Justa y destinado a financiar la contratación de desempleados en estos municipios.

Estas ayudas, procedentes del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, sufraga buena parte de los costes laborales derivados de la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente excedentes del sector de la minería, para la realización de obras y servicios de interés general y social en los 31 municipios pertenecientes a las provincias de León (24) y Palencia (7) incluidos en el plan de dinamización.

El objetivo principal de esta iniciativa es favorecer la actividad económica y el empleo, ofreciendo una alternativa laboral que contribuya a la dinamización económica. Además, la realización de obras en espacios públicos y la prestación de servicios de interés general y social permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos municipios y favorecer el aprovechamiento de otros recursos de la zona.

La aportación económica de la Junta de Castilla y León a este programa se ha incrementado este añoen un 10%.