Un turismo de futuro asentado en el legado minero de la provincia de León

La recuperación del patrimonio industrial para salvarlo de la ruina y convertirlo en un recurso turístico para las cuencas mineras, con la puesta en marcha de proyectos turísticos estratégicos por parte de la Junta y con fondos de la Transición Justa.

En León, el ejemplo de éxito es el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, que 17 años después de su apertura se ha consolidado como un referente cultural para el valle. Precisamente este año, el futuro del MSM ha recibido un impulso con la recuperación del proyecto para seguir rehabilitando la Ferrería de San Blas y los Altos Hornos y avanzar en la iniciativa para digitalizar los fondos documentales del carbón.

La propuesta pretende crear recursos digitales y de reconocimiento óptico de caracteres, a partir de los fondos documentales referentes a la minería en las cuencas mineras de León y Palencia. El proyecto se financiará con los Fondos de la Transición Justa. También en Sabero se rehabilitará el Pozo Herrera I para recuperar las naves para que se convierta en Estación Biológica Cantábrica.

En Fabero se prevé realizar actuaciones en diversos ámbitos, como las calles del pozo Viejo y Julia, así como el soterramiento de la galería exterior de este último y la puesta en marcha de un vivero de empresas, con un presupuesto de 4,5 millones de euros.

Paralelamente, en Caboalles de Abajo ya se han iniciado las obras para convertir el emblemático Pozo María en la sede del Archivo Histórico de las Familias Mineras. Este verano ha concluido la primera fase del proyecto, consistente en rehabilitar las construcciones y los espacios que forman parte de la explotación, que fue adquirida por la Junta en 2020 con la intención de preservar el legado minero de Laciana. El reto actual es inventariar los fondos archivísticos de la MSP y avanzar en la dotación expositiva.

También en Laciana, en Caboalles de Arriba, se ha reactivado La Mina en Vivo, con el que se transformará la antigua Mina Escuela de la Fundación Santa Bárbara para convertirla en un proyecto turístico en torno a la minería, con un centro de recepción de visitantes, una zona expositiva y la adecuación para visitar el interior de la mina.

Otras zonas de la provincia abordan proyectos menores. Es el caso del proyecto Turismundo, en Santa Lucía de Gordón, con la rehabilitación de la antigua central termoeléctrica de la Hullera Vasco Leonesa para convertirla en un edificio multifuncional que esté vinculado a la creación de empleo y dotación de servicios para toda la comarca de Gordón. También en La Pola está previsto rehabilitar el castillete del Pozo Ibarra, declarado BIC, así como la conservación de varios edificios en ruinas aledaños y la adecuación del entorno. La rehabilitación del castillete se completará con una señalización visual e intuitiva, con elementos interpretativos convencionales.

En Valdepiélago, se prevé acometer la recuperación de la Senda de los Mineros y la adecuación de las bocaminas de Aviados y Correcillas como centros de interpretación de la actividad minera. La senda conectará los núcleos de Aviados, Correcillas, Valdorria y Nocedo, con el fin de fomentar su uso turístico, cultural y educativo.

También Cistierna creará el Centro de Recepción del Museo del Ferroviario, a través de la rehabilitación de un antiguo almacén ferroviario.

Además, se prevén ejecutar otros proyectos turísticos para la dinamización de las cuencas aunque sin vinculación con el patrimonio minero. Es el caso de Matallana de Torío, donde se acondicionará el camping municipal con el objetivo de estar incluido dentro de la categoría 1ª y obtener una ocupación total máxima de aproximadamente 200 personas.

En La Robla, se acometerá la rehabilitación de un edificio dedicado a las actividades de restaurante y albergue, con el objetivo de atraer al turismo rural y de naturaleza. Dicha rehabilitación incluye una redistribución de espacios, para optimizar el uso del restaurante y construir un albergue tipo «hostel». Asimismo, se creará el Plan de sostenibilidad turística en el Valle de Laciana, denominado «Laciana turismo sostenible».